Uzaklaştırma var zorlama hapsi yok

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SunucuGonca Kaya, duygusal yakınlığını bitirdiği 'Yetenek Sizsiniz' birincisi köpek Max'in eğitmeni Ali Yeşilırmak'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla 5 ay önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Evine kadar takip edildiğini iddia eden Kaya, "Can güvenliğimden endişe ediyorum" dedi. Mahkeme köpek eğitmeninin 2 ay Kaya'ya yaklaşmamasına ve şiddet tehdidinde bulunmamasına karar verdi. Yeşilırmak'ın korunma kararına itirazı reddedildi. Kaya daha sonra Yeşilırmak'ın mahkeme kararına aykırı davrandığı gerekçesiyle bu defa zorlama hapsine tabi tutulmasını istedi. Ancak mahkeme Kaya'nın talebini delil sunamadığı için reddetti.