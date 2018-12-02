Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uzaklaştırma var zorlama hapsi yok

Uzaklaştırma var zorlama hapsi yok

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018
Uzaklaştırma var zorlama hapsi yok
Sunucu Gonca Kaya, duygusal yakınlığını bitirdiği 'Yetenek Sizsiniz' birincisi köpek Max'in eğitmeni Ali Yeşilırmak'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla 5 ay önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Evine kadar takip edildiğini iddia eden Kaya, "Can güvenliğimden endişe ediyorum" dedi. Mahkeme köpek eğitmeninin 2 ay Kaya'ya yaklaşmamasına ve şiddet tehdidinde bulunmamasına karar verdi. Yeşilırmak'ın korunma kararına itirazı reddedildi. Kaya daha sonra Yeşilırmak'ın mahkeme kararına aykırı davrandığı gerekçesiyle bu defa zorlama hapsine tabi tutulmasını istedi. Ancak mahkeme Kaya'nın talebini delil sunamadığı için reddetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzaklaştırma var zorlama hapsi yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN