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700 lira için öldürüldü

’da 8 ay önce sokak ortasında darp edilerek öldürülen 24 yaşındaki Vahap Acar’ın iki arkadaşı tarafından 700 lira borç yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
700 lira için öldürüldü
İstanbul Esenyurt'ta İncirtepe Mahallesi'nde 24 yaşındaki Vahap Acar, 12 Mart 2018'de sokak ortasında darp edilerek öldürüldü.
Akşam saatlerinde yaşanan cinayetin ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Çalışma kapsamında cinayetin işlendiği yerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemede cinayetin hemen ardından olay yerinden 2 şüphelinin kaçtığı belirlendi.
Uzun süren çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri zanlıları takibe aldı. Sürdürülen takipler sonucu Mehmet K. (19) ve Hikmet Ö. (21) adlı zanlılar gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan zanlıların Vahap Acar'ın arkadaşları olduğu ortaya çıktı.
Acar'ın arkadaşları Mehmet K. ve Hikmet Ö.'den aldığı 700 lira borcu ödememesi sonucu çıkan kavga sırasında öldürüldüğü belirlendi. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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