Afyonkarahisar'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Valiliğin yazılı açıklamasında, Göynüş Vadisi'nde 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerle birlikte 36 el yapımı patlayıcı, patlatmak için fünye yerine kullanılan rezistans, 6 adet çeşitli ebatlarda küçük yay, bir adet şarjlı matkap bataryası, bir adet tarihi olduğu değerlendirilen ok ucu, bir adet gaz maskesi, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.