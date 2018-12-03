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'da ofis basan kızlara tahliye

'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estiren 2 kız şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 14:19
Batman'da ofis basan kızlara tahliye

Batman'da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri İpek D. adındaki kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan Zeynep Y. ile Yaprak S.'nin yargılanmasına devam edildi. 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı.

Duruşmada, ofisi basılan İpek D., şikayetini geri aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu Zeynep Y. ile Yaprak S.'yi, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Batman'da ofis basan kızlar gözaltına alındı

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ofis basan kızlar gözaltına alındı

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Batman'da ofis basan kızlara tahliye
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