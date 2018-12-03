Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısı davasına yeni eklenen sanıklar savunma yaptı

Dosyadaki bazı sanıklara el yazısı ile şifreli mesajlar gönderdiği iddia edilen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde uzmanlık yapan sanık Eren İlhan, o sanıklarla sadece hasta doktor ilişkisi içine girdiğini, onlara şifreli mesajlar göndermediğini savundu.

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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkisi'nin karşısında bulunan binada görülen davanın bugünkü duruşmasına 23 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Sabah yapılan oturumda birleşen dosyanın sanıklarına ilişkin iddianamenin kabulü kararı açıklandı. Öğleden sonra ise birleşen dosyanın sanıklarının sorgusu yapıldı.

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Birleşen dosyadan tutuklu yargılanan üç sanık, Türkçe bilmediklerini beyan ederek Kürtçe bilen tercüman talebinde bulunarak savunma yapmadı.

Kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Eren İlhan'ın savunması alındı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde uzmanlık yaptığını söyleyen İlhan, dosyadaki bazı sanıklara şifreli mesajlar gönderdiği iddiasını kabul etmedi. O sanıkların hastası olduğunu, kendilerine implant operasyonu yaptığını söyleyen Eren İlhan, gönderdiği iddia edilen şifreli mesajların diş tedavisine ilişkin olduğunu, iddia edilen mesajları kendisinin yazmadığını iddia etti. Eren İlhan, "O sanıklarla aramızda doktor ve hasta ilişkisi vardı. Yaptığım tedavilere ilişkin hastanede kayıtlar mevcuttur" dedi.

Savunması alınan bazı sanıklar, suçlamaları kabul etmediler. Duruşma yarın sorgusu yapılmayan sanıkların sorgusu ile devam edecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 7 kez "Tasarlayarak bombalamak suretiyle öldürmeye yardım etmek" suçundan 157.5 yıldan 210 yıla, 39 kez "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 315 yıl 9 aydan bin 755 yıla, 35 kez "Tasarlayarak bombalamak suretiyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan 340 yıl 9 aydan 420 yıla, 208 kez "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıldan 2 bin 496 yıla, "Zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermek" suçundan 3 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor.

Sanıklar Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz için "Suç örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 2 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla, Hikmez Ölçer ve Zemirhan Yılmaz için "Suç örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, Nazim Beyhan için "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 5 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz için "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, 10 Aralık 2016 tarihinde saat 19.00'da başlayan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından taraftarların 22.10 sıralarında dağıldıkları, akabinde "Eski Beleştepe" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, 39'u emniyet mensubu 7'si sivil olmak üzere 46 kişinin şehit olduğu, 208 polis ve 35 sivilin yaralandığı bu saldırıyı terör örgütü PKK'nın 11 Aralık 2016 tarihli açıklamasıyla üstlendiği belirtilen iddianamede, örgütün 20 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile de saldırıda ölen teröristlerin Kadri Kılınç ve Burak Yavuz oldukları bilgisine yer verildiği belirtiliyor.