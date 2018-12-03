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'de kadın öğretmen yaptığı aracında sıkıştı

'de D-100 Karayolu'nda kadın öğretmen direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da bariyere çarptı. Aracında sıkışan öğretmen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 12:05
Büyükçekmece'de kadın öğretmen kaza yaptığı aracında sıkıştı

Kaza D-100 Karayolu Mimarsinan mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Çalıştığı okula doğru ilerleyen Öğretmen Gül Emine Yargı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine ardından da bariyerlere çarptı. Gül Emine Yargı, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yargı ambulansla Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Büyükçekmece'de kadın öğretmen kaza yaptığı aracında sıkıştı
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