Çığ yıkmasın diye minareyi bu yıl da yatırdılar

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem 10 yıldır uygulanıyor. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırılıyor. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı.

İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için 10 yıl önce yere yatırıldı. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı. Köylüler, yaz geldiğinde de yine aynı sistemle minareyi kaldıracak.

'MİNAREYİ KIŞ MODUNA ALDIK'

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Tığcı, "Bu bölge çığ alanı ve her kış büyük çığlar geliyor. Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Biz de minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Minareyi gelen çığlardan ve yoğun kar yağışından koruyoruz" dedi.

Meşeköylü Muhammet Kan da "Minareyi çığ yıkıyordu. Bizde minareyi yatırarak kış moduna aldık. Çığlardan minare zarar görsün istemiyoruz. Her yıl minareyi yeniden yapmak yerine bu yola başvurduk. Sürekli minareyi tamir masrafından bezdik. Bu yüzden her yıl yaz başında minareyi kaldırıyoruz, kış başında da yatırıyoruz" diye konuştu. İbrahim Tiryaki ise "Arkadaşlara yardımcı oluyorum. Bu sevaba ben de ortak olmak istedim. İnşallah kazasız belasız minareyi yatırıp saracağız" ifadelerini kullandı.



