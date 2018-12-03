Çin’e giden eşine 230 gün sonra kavuşabildi

BUGÜN NELER OLDU

Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erhan Aydın'ın, aynı üniversitede öğretim üyesi olan eşi Mihriban Tursun Aydın, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla, geçen 9 Nisan'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti olan ve "Yasaklı Kent" olarak da bilinen Urumçi'ye gitti. Ancak, aynı zamanda Çin vatandaşı da olan Mihriban Tursun Aydın'ın geri dönmesine izin verilmedi. Bunun üzerine Erhan Aydın sosyal medyadan, "Eşim, Çin vatandaşı. 2013-2014'te Pekin'de bulunan Minzu University of China'da çalışırken hem Çin hem de Türkiye yasalarına göre evlendik. Çin makamları, evli olmamızı ve Türkiye'de akademisyen olarak çalışmasını hiçe sayarak geri dönüşüne izin vermedi" paylaşımında bulunmuştu.Bunun üzerine harekete geçen yetkililerin girişimleri sonucu Mihriban Tursun Aydın, 230 gün sonra, 24 Kasım Cuma günü Türkiye'ye döndü. Sosyal medyadan bu kez de sevinç paylaşımında bulunan Erhan Aydın, "Devletimin yöneticilerine ve özellikle T.C. Pekin Büyükelçiliği'ne, Pekin Büyükelçisi Emin Önen Bey'e Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne çok teşekkür ederim" dedi.