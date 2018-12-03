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’na çıkan iki dağcının üzerine çığ düştü

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
Demirkazık Dağı’na çıkan iki dağcının üzerine çığ düştü
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı Eznevit mekisinde 2 dağcının üzerine dün 16.00 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanıyla kurtulan Hilal İşcan, çığ altında kalan arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşamayınca telefonla yardım istedi. Bölgeye AFAD, UMKE, AKUT ekipleri sevk edildi. Havanın kararması ve kurtarma faaliyetlerinin hava muhalefeti nedeniyle karadan yapılmasının riskli olduğu göz önüne alınarak, Niğde Valiliği tarafından askeri helikopter talep edildi. Adana'dan kalkan ve kadın dağcı Hilal İşcan'ın bulunduğu yeri tespit eden helikopter arazi koşulları nedeniyle dağcı kadına ulaşamadı.
Aladağlar Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayakevi'ne dönen helikopter UMKE, AFAD ve jandarma kurtarma ekiplerini Hilal İşçan'ın bulunduğu yere yaklaşık 2 saat mesafedeki bir alana bıraktı. Ayrıca kurtarma çalışması için karadan da ikinci bir ekip sevk edildi.
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Demirkazık Dağı’na çıkan iki dağcının üzerine çığ düştü
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