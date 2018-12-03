İkizlerin arkasında devlet var

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İstanbul Beykoz'da tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan Emrah ve Büşra Ergül çifti, 6.5 aylık doğan çocukları Kürşat ve Koray'ın sağlığına kavuşması için mücadele veriyor. Beyin felci oluşan ve 63 gün yoğun bakımda kalan bebekler 25 aydır tıbbi denetim ve yoğun tedavi görüyor. Epilepsi de olan ikizler tedavi sayesinde birkaç kelime söylemeye ve destekli oturmaya başladı. Devletin engelli ailelere verdiği destek sayesinde yüklerinin azaldığını belirten anne Büşra Ergül, "Devletimizden Allah razı olsun, her iki çocuğum için biner lira engelli bakım parası veriyor. Ancak yol masrafları, tedavi için gerekli ekipmanlar için yardıma ihtiyacımız var" dedi.