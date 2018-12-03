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’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

Fatih'te bankadan yaklaşık 8 bin dolar çeken Tunus uyruklu kadını otomobil ile takip eden biri çocuklu 4 kadın şüpheli, Tunus'lu kadının çantasını çalmaya çalıştı. 20 metre yerde sürükledikleri turistin çantasını alan zanlılar trafiğe takılınca araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar, yanında çocuk bulunan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kadın, kapkaç yaptıkları turiste kendisini affetmesi için yalvardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 10:41
İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tunus uyruklu bir kadın bankaya girerek yaklaşık 8 bin dolar çekerek çantasına koydu. İşlemlerinin ardından bankadan çıkarak kızıyla beraber evine doğru giden kadını gözüne kestiren 1'i kadın 4 şüpheli otomobil ile peşine takıldı. Kadını bir süre takip eden şüpheliler sokağa geldiğinde, aracın içinden kolundaki para dolu çantayı kapkaç yaptı. Kadının yaklaşık 20 metre sürüklenmesi sonrasında şüpheliler hızla kaçarken, vatandaşlar da aracın peşinden koşmaya başladı. O esnada ise şüphelilerden 3'ü kaçtıkları otomobile ile trafiğe takılınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçarken para dolu çantayı ise çocuklu kadın şüpheliye verip izlerini kaybettirdi.

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İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı
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