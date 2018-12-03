Kayıp ihbarından koca vahşeti çıktı

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Mersin'de bir bankada çalışan Cemile E. (34), lojistik firmasında çalışan 8 yıllık eşi Mustafa E.'den (36) boşanmak istedi. Çift, 6 yaşındaki oğulları nedeniyle Akdeniz ilçesindeki evlerinde kalmaya devam etti. Çiftin evlilik yıl dönümü olan geçen çarşamba günü, boşanmak isteyen koca ile eşi arasında kavga çıktı. Eşini öldüren koca cesedi de parçalayarak, çeşitli yerlere gömdü. Ardından da polise kayıp ihbarında bulundu. Mustafa E.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, evde yaptığı incelemede kan izlerine rastladı. Gözaltına alınan koca cinayeti itiraf etti. Zanlının, öldürdüğü eşinin başı ile bedeninin bazı parçalarını, Mersin Şehir Mezarlığı'nda yakınının mezarının üzerine gömdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E. tutuklandı.