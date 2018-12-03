Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda muvazzaf askerler tutuklandı

merkezli /PDY operasyonunda muvazzaf askerler tutuklandı

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 17:32
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda muvazzaf askerler tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Bitlis, Siirt, Batman, Hatay, Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Sinop'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

KILIÇDAROĞLU, FETÖ’CÜLERLE AYNI TOPLANTIDA

Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda muvazzaf askerler tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN