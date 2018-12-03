Narkotik köpeği Şila yakalattı: 39 kilo 960 gram eroin

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

33 KİLO 960 GRAM EROİN!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerince Van ili Edremit ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek 23 plakalı bir araç durduruldu. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın şasesine zulalanmış 88 paket halinde toplam 39 kilo 960 gram eroin maddesi ele geçirildi.





Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.B. isimli bir şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Van Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomil ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla bu mücadeleye devam edilecektir" dedi.