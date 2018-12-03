Nöbetteki 10 asker selde mahsur kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye sınırında nöbet tutan 10 asker, sel nedeniyle nöbet kulelerinde mahsur kaldı, askerleri AFAD ve itfaiye kurtardı. Ceylanpınar ve Akçakale arasında bulunan 2'nci Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi.Sınır hattında nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inemedi. Yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışın durmasının ardından sular çekilmeye başladı. Ayrıca Şırnak'ın Uludere ilçesinde şiddetli yağış sonrasında oluşan sel duvarları yıkarken, Şırnak-Hakkâri karayolunun da ulaşıma kapandığı ifade edildi.Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aşırı yağışlar sonrası hayat durma noktasına geldi. Birçok ev güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, Şırnak-Hakkari karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı.