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Öğretmenevinde ders çalışırken zehirlendiler

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Öğretmenevinde ders çalışırken zehirlendiler
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, öğretmenevinin kafeteryasında ders çalışan 10 lise son sınıf öğrencisi karbonmonoksitten zehirlendi.
Olay önceki gün akşam saatlerinde Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun kaferestoran kısmında meydana geldi. Kafeteryada ders çalışan 11 öğrenciden 2'si baygınlık geçirdi. Diğer öğrencilerin de rahatsızlanması üzerine öğrenciler ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 2'si taburcu edilirken, kan değerlerinde üst seviyede karbonmonoksit görülen 8 öğrenci, yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi.

DOĞALGAZ İNCELEMESİ
Kente doğalgaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, kafeteryada gaz ölçümü yaparken herhangi bir kaçak veya sızıntıya rastlamadı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ise, "Doğalgaz olabilir mi diye düşündük. Ölçüm yaptılar, hiçbir kaçak ve hiçbir sıkıntı görülmüyor. Çocuklarımız iyi durumdalar" dedi.
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