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Son dakika: çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara 3 Aralık bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 3.12.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 20:35
Son dakika: On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara 3 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (3 Aralık 2018) Şans Topu çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ı buluyor.

İşte On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detaylar!

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Son dakika: On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara 3 Aralık bilet sorgulama
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