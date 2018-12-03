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'da trafik kazası: 7 yaralı

'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 10:34
Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Celal Tekin'in kullandığı 63 N 0213 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Mehmetçik Kavşağı'nda Bayram Sümbül yönetimindeki 34 AE 2774 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak sinyalizasyon direğini ve trafik tabelalarını deviren Tekin'in idaresindeki otomobil, refüje çıkarak durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Kadir Sıtacı, İlhan Acar, Salih Düzbayır, Orhan Bahçevan ve Didem Özipek 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
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