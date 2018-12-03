Son dakika haber: Ankara'da doğal gaz hattında patlama

Başkentte, bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.

Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

7 YARALI

Sağlık Bakanlığı, "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir." açıklaması yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, "03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi'ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir." bilgisini kaydetti.