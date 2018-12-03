Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Kur'an-I Kerim Okuma Cihazı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, görme engelli öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.

TDV ile Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneğince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan 90 dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira", Ankara Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere dağıtıldı.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, okulda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında 61 ülkede 27 dilde mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak ulaşmadığı insanların bulunduğuna işaret eden Polat, "Bu hizmete farklı bir boyut kazandıran Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği elektronik, kalem vasıtasıyla okunan Kur'an-ı Kerim teknolojisi geliştirdi. Biz de o teknolojiye kıraat olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın kaynaklarından destek olduk. Ortaklaşa güzel bir proje çıktı." diye konuştu.

Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının da yer aldığını anımsatan Polat, ülke genelinde bin dijital Kur'an-ı Kerim seti dağıtılacağını bildirdi.

Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği Türkiye Temsilcisi Muhammed Vahi ise dijital Kur'an-ı Kerim setinin görme engelli öğrencilere en güzel hediye olarak takdim edildiğini belirtti.

Vahi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin dünya ve ahiret hayatına fayda sağladığını ifade ederek, "Kalem El Basira" son teknolojiyi barındırıyor. Kolay taşınan ve kullanılan bir cihaz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim seti dağıtıldı.

Görme engelli 5. sınıf öğrencisi Yiğit Eski'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" ile "Kalem El Basira" tanıtım filmi gösterildi.

Proje kapsamında bin dijital Kur'an-ı Kerim seti, ülke genelinde görme engelli öğrencilerin bulunduğu okul ve Kur'an kurslarında dağıtılacak.