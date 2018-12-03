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Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

- Karayolu’ndan yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı 82 yaşındaki adam olay yerinde feci şekilde can verdi. sonrasında tır sürücüsü gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 07:47
Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Isparta - Burdur Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, İsmail K. (53) yönetimindeki 34 LA 1673 plakalı tır ile Afyonkarahisar istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Ekici'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı.

Feci şekilde can verdi

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın öldüğünü belirledi.
Talihsiz adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere, cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ölen Ekici'nin, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından bölgeye gelen Jandarma ve Polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
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