Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tüfekle intihar girişiminde bulundu, polise 'Beceremedim' dedi

Tüfekle girişiminde bulundu, polise 'Beceremedim' dedi

'te, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A. (43), av tüfeğini kendisine doğrultarak, ateşledi. girişiminden merminin sol omuzuna isabet etmesiyle yaralı kurtulan Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:44
Tüfekle intihar girişiminde bulundu, polise 'Beceremedim' dedi

Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Akdere Sokak'taki bir evde yaşandı. Yaklaşık 5 aydır işsiz olduğu bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A., evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini kendisine doğrultarak, ateşledi. Sol omuzundan vurularak yaralanan Cemal A. kanlar içinde yere yığıldı. Aynı dakikalarda eve gelen Dürdane A., eşini kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal A. tedavi altına alındı. Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Cemal A.'nın 2 yıl önce de İnönü Caddesi'nde bir iş yerinin çatısından sarkarak, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı.

Fuhuşun şifresi: Koli geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüfekle intihar girişiminde bulundu, polise 'Beceremedim' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN