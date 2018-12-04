"Adıyaman bölge imamı" hakkındaki iddianame kabul edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den bölge imamlarına, onlar üzerinden de il ve ilçe imamlarına gelen tüm emir ve talimatların örgütün gizli haberleşme ağı ByLock üzerinden iletildiği belirtildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin "Adıyaman bölge imamı" olduğu tespit edilen tutuklu sanık Şemsettin Bal hakkında örgüt içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim aldığı dönemde esnaftan sorumlu olduğu, daha sonra "Davut" kod adıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi imamlığı yaptığı, Adıyaman'da "Selahattin" kod adıyla büyük bölgeci olarak örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü bildirildi.

"BAŞKASI ÜZERİNE KAYITLI HATLARI KULLANMIŞ"

İddianamede, ByLock veri tabanı sorgulamasında ise bu kişinin başkası adına kayıtlı hat üzerinden ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesabından, terör örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile birçok örgüt mensubu hakkında övücü ve destekleyici nitelikte birden çok paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanık Bal hakkında, 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

Sanık Şemsettin Bal, 21 Ekim 2018'de düzenlenen operasyonda, Adıyaman'da saklandığı "gaybubet" evinde yakalanmış, 26 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.