Beyaz Masa engel tanımıyor

"GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL"

1994 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı Döneminde, Yerel Yönetimlerde bir 'ilk' olarak hizmete sunulan 'İBB Beyaz Masa Sistemi kapsamında, İşitme, Konuşma ve Görme Engelli vatandaşlarımıza yönelik 'Gözüm Kulağım İstanbul' Projesi, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler için birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İşitme ve konuşma ve görme engelli vatandaşlar, ''Gözüm Kulağım İstanbul'' Projesi kapsamında 153 İstanbul Çağrı Merkezi'ne görüntülü, kolay erişim sağlayarak taleplerini iletebiliyor, sorunlarına çözüm bulabiliyor.

PERSONELLE DİREKT İLETİŞİME GEÇİYORLAR

İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, etkileşimli olarak istek, talep ve şikayetleri konusunda başvuruda bulunabiliyor, bu vatandaşlarımız günlük hayatlarında İşaret Dili bilen Uzmanlar aracılığı ile rehberlik hizmetinden de yararlanabiliyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar yönlendirme menüsü olmaksızın İşaret Dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebiliyor.

AYLIK 1 MİLYON ÇAĞRI...

İşitme ve konuşma engelli vatandaşların yönlendirme menüsü olmaksızın İşaret Dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebilmeleri, Görme Engelli vatandaşların Braille Alfabesi olmayan yer ya da ürünlerde sistem üzerinden destek almasının sağlanması da projenin amaçlarını oluşturuyor. Aylık ortalama 1 milyon çağrı alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Beyazmasa ALO 153 Çağrı Merkezi'nde, engelli vatandaşlar için özel bir erişim konforu sağlamak amacıyla, engelli vatandaşın, kendi kendine özgürce kullanabileceği teknolojik uygulamalara erişimleri için, bu ihtiyacı karşılayacak bir proje geliştirerek, tek uygulama ile engellilerin Beyazmasa'ya, 7/24 görüntülü erişimini sağlandı.

UYGULAMADAN YARARLANABİLMEK İÇİN:

Web üzerinden "gozumkulagim.ibb.istanbul" sitesinden, IOS/Android telefonlar veya tabletlerin storlarından(market), gözüm kulağım ifadesini aratarak yararlanılıyor.