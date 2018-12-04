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’da kafede doğalgaz patladı ortalık savaş alanına döndü

’da bir kafede doğalgaz patladı. şiddetiyle çevre binalarda bulunan vatandaşlar kendini dışarıya attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 09:12
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın altında bulunan kafede gece geç saatlerde doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları sallandı. Yataklarından fırlayan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Patlamanın şiddetiyle kafede yangın çıktı. Kafenin üstünde bulunan apartmanlar tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Emniyet ekiplerinin yaşanan patlamayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
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Bursa’da kafede doğalgaz patladı ortalık savaş alanına döndü
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