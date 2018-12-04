Çığ gelmeden kılıfına uydurdular

BUGÜN NELER OLDU

"Minareyi çalan kılıfını uydurur" atasözünün benzeri her yıl Rize'nin İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nda yaşanıyor. Köylüler çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için ilginç bir yöntem uyguluyor. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırılıyor. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı. Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, "Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Biz de minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Minareyi gelen çığlardan ve yoğun kar yağışından koruyoruz" dedi. Meşeköylü Muhammet Kan da "Minareyi yatırarak kış moduna aldık" diye konuştu. DHA