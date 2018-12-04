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Fatih'te gece bekçisine saldırı

Fatih'te bir şahıs bağırarak havaya ateş açtı. O sırada yoldan geçen izinli bir gece bekçisi olaya müdahale etti. Saldırgan, bekçiye doğru ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 17:46
Fatih'te gece bekçisine saldırı

Olay, Çarşamba Atikali Mahallesi'nde bulunan Kovacı Camii Sokağı'nda dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde siyah çarşaf bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir erkek şahıs, Kovacı Cami Sokağı'nda elindeki pompalı silahla havaya ateş ederek ve bağırarak koşturmaya başladı. İzinli olan ve o sırada söz konusu yerden geçen bir gece bekçisi, saldırganı görünce olaya müdahale etti. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgana 'dur' ihtarında bulunan bekçi, saldırganın kendisine ateş etmesi üzerine silahını ateşledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan bir otomobil kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine Asayiş ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma çalışması yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fatih'te gece bekçisine saldırı
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