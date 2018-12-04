FETÖ'nün Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemleri...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"İVEDİ ŞEKİLDE GÖREV YERİNE GEL"

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Kadir Bayram, izinde olduğu dönemde Kara Havacılık Komutanlığında görevli eski astsubay Ertan Derin'in kendisini arayarak, "ivedi şekilde" görev yerine dönmesini istediğini aktardı.

Bayram, darbe girişiminin yaşandığı gün birliğine katıldığını, tulumu giyip Skorsky hangarının önünde beklediği sırada komutanlarının "Helikopterler tahliye edilecek" emriyle helikoptere bindiğini, ardından Akıncı Üssü'ne indiklerini anlattı.

"İKİ PİLOT GELDİ VE..."

Akıcı Üssü'ne indikten sonra kendisinin de görevli olduğu "13045" kuyruk numaralı helikopterin yanına 2 helikopter pilotunun geldiğini ve kendisine 'Uçuşa çıkıyoruz.' dediklerini ileri süren Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Helikoptere bindiler, çalıştırdık. Ben de helikopter teknisyeni olarak bindim. Kolbaşı olarak bizim helikopter kalktı. Ardından ikinci bir helikopter de havalandı. Akıncı'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah binasının apron kısmına indik. Orada helikoptere 3-4 askeri kıyafetli personel bindi. Oradan Genelkurmay binasına gittik. Bu personeli orada indirdik. Genelkurmaydan, Kara Harp Okuluna gittik, oradaki öğrencilerini Etimesgut Askeri Havalanı'na götürüp tahliye ettik. Oradan da Akıncı Üssü'ne geri döndük."

Kripto FETÖ'cüler ankesörlü telefon ağı ile deşifre oldu

Sabah saatlerine kadar Akıncı Üssü'nde beklediğini, 08.00 sıralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu komutanları helikopterle Çankaya Köşkü'ne götüren ekibin içinde kendisinin de bulunduğunu ifade eden Bayram, "Hulusi Akar Paşa gelip bu helikoptere bindi. Helikopterinin pilotluğunu Uğur Kapan ile Mehmet Şamcı yaptılar. Ben de uçuş teknisyeniydim. Oradan Çankaya Köşkü'ne gittik." diye konuştu.

Bayram, FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olmadığını, darbe girişimine katılmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.