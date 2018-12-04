Hayvan hakları için çöplükte açlık grevi yapıyor

Bartın'da bir hayvansever, sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla 4 gündür açlık greviyapıyor.

Hayvan hakları savunucusu Sevim Arkan (45), İnkumu tatil beldesi mevkindeki şehir çöplüğünde, hayvan hakları için açlık grevi başlattı.

Sosyal medya hesabından, "Ben her zaman adıma layık yaşadım. Ölmek için değil, yaşatmak için grevdeyim." paylaşımında bulunan Arkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, grevin 4. gününde olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki göstermek ve bazı yasaların çıkarılması için geçen yıl da açlık grevi yaptıklarını hatırlatan Arkan, "Hayvanlara yapılan tecavüze, şiddete ceza gelmesini istedik. Fakat geçen sene verilen sözler maalesef tutulmadı. Bize açlık grevini bıraktırdılar." diye konuştu.

"BU SEFER SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirten Arkan, şunları kaydetti:

"Şiddete, tecavüze ağır cezalar gelmesini istiyoruz. Şiddet yapan kişilere sadece para cezası verilmesin, hapis cezası da verilsin. Sokakta mağdur olan bir sürü can var. Belediyelerin de bu konuya el atmasını istiyoruz. Gönüllülerle, derneklerle bir olup bu yasanın görüşülmesi gerekir. Yasa çıkacaksa eğer bunu herkesin bilmesi gerekir. Ben burada 400 cana bakıyorum. Sokakta ve çöplerin içinden topladım. Bu sefer sonuna kadar gideceğim. Verilen sözler tutulmuyorsa da bir Sevim gidecek diye düşünüyorum. Duyarlılığa çağırıyorum herkesi. Bu canları rahat yaşatmanın çözümü bulunsun artık, çok yoruldum."