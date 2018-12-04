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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu!

’da kontrolden çıkarak demir bariyerlerin üzerine uçan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 07:44
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu!

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve süratlı olduğu iddia edilen Özkan B. (21) idaresindeki 42 APB 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce takla attı ardından Selçuklu Köprülü Kavşağının demir bariyerlerinin üzerine uçarak durabildi.

Otomobil hurdaya dönerken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu!
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