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İki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulundu

'nın Pozantı ilçesinde TIR şoförleri Behçet Birkaç (26) ve (32), yol kenarında, park halindeki araçlarının yanında ölü bulundu. Polis, yoldan geçen bir aracın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümlerine neden olduğu üzerinde duruyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 07:50
İki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulundu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ların yanında iki kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Behçet Birkaç ve Halil Kocabaş olduğu saptanan iki kişinin, yapılan kontrollerinde öldükleri belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şoförler Birkaç ve Kocabaş'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yoldan geçen bir aracın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümüne neden olduğu üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor.

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İki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulundu
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