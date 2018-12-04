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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 30 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihlerinde Burkina Faso'da, 'Üye Ülkelerdeki Kadınların Güçlendirilmesi: Zorluklar ve Beklentiler' temasıyla, İİT Üye Devletleri'nin Gelişiminde Kadınların Rolü Hakkındaki 7. Bakanlar Konferansı düzenledi. Konferansta İİT tarafından kadının sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi çalışmaları sebebiyle KADEM'e 'Kadın Başarı Ödülü' verildi. Konferansa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya ve çeşitli ülkelerden kadından sorumlu bakanlar katıldı.