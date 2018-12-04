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'da Hollywood filmlerine taş çıkaran olay

atv'de yayınlanan " ile Tatlı Sert" programı filmlere taş çıkaran bir aile dramını ortaya çıkardı. Babası, 2 yaşındaki çocuğunu bakıcısına bırakıp kayıplara karıştı. Bakıcı, küçük kızı da alıp Müge Anlı'ya sığındı. Babanın dolandırıcılık suçu nedeniyle polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:46
Müge Anlı'da Hollywood filmlerine taş çıkaran olay

İzmir Şirinyer'de yaşayan Aysun Yıldırım, bir süredir 2 yaşındaki Masal adlı kız çocuğuna bakıcılık yapıyordu. Babası Mehmet Süzer, 2 ay önce gelip kızı bakıcıya bıraktı. Aysun Yıldırım, babasının gelip almasını bekledi. Ancak aradan 2 ay geçti. Küçük Masal'ı babası dâhil olmak üzere hiç kimse aramadı.

"EVLATLIKTAN REDDETTİK"

Başına kötü bir şey gelmesi endişesi taşıyan Aysun Yıldırım, Masal'ın ailesini bulabilmek için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yaşananları anlatan bakıcı Yıldırım, "Masal'ı çok seviyorum. Ona bakarım ama bu çocuk kimin çocuğu? Ailesi kim? Hiçbir şey bilmiyorum. Yolda bir polis çevirse kendimi nasıl anlatırım? Doktora bile götüremiyorum" dedi. Arama çalışmalarına başlayan Müge Anlı'nın ulaştığı bilgiler ise herkesi şaşırttı.

Baba Mehmet Süzer'in dolandırıcılık suçu nedeniyle polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Müge Anlı'yı arayan Mehmet Süzer'in annesi yıllar önce oğlunu evlatlıktan reddettiğini dile getirerek, "Mehmet'in iki çocuğu daha var. Onlara baktık, büyüttük. Bir torunumuz daha olduğunu bilmiyorduk. Onda her türlü pislik var. Biz yıllar önce evlatlıktan reddettik" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı'da Hollywood filmlerine taş çıkaran olay
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