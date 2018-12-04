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Ustası babası, patronu abisi çıktı... ’da film gibi hayat hikayesi!

'da evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Faruk Ünal, yaptırdığı DNA testiyle yıllarca komşusu ve ustası bildiği kişinin babası, 26 yıl çalışıp emekliye ayrıldığı iş yeri sahibinin de ağabeyi olduğunu öğrendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 10:22
Ustası babası, patronu abisi çıktı... Adana’da film gibi hayat hikayesi!

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 57 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. İddiaya göre, Çelik bu arada gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.'ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Bu arada, Çelik'in art arda iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuklar olduktan sonra Ayşe Çelik'in kocası Ömer Ünal çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. Ayşe Çelik 5 çocuğuyla tek başına kaldı. Bu arada, çocuklara ev sahibi S.N. bir baba gibi kol kanat gerdi. İnşaat malzemeleri satan S.N. Çelik'in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırıp sahip çıktı. S.N. bir süre sonra da Faruk Ünal'ı R.N.'nin fabrikasında 1987 yılında işe girdirdi. S.N. 2005 yılında hayatını kaybederek Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi. Faruk Ünal da hayatı boyunca hep yanlarında olan S.N.'nin hayatını kaybetmesine çok üzüldü.

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Ustası babası, patronu abisi çıktı... Adana’da film gibi hayat hikayesi!
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