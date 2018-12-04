Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis

Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis

Şişli'de bir AVM'nin teras katındaki kafeteryada oturan Sedanur D., masasına oturmak isteyen şahısın tacizine uğradı. Genç kızın yanağından makas alan sanık Ömer A. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Cezası 5 yıl denetim şartı ile ertelendi.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 09:46
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis

İstanbul Şişli'de Ömer A. arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istedi. Fakat, Seda Nur D.'nin aralarında bulunduğu kızlar, masaya oturmalarını istemedi. Bunun üzerine Ömer A., Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak terastan ayrıldı. Bunun üzerine AVM'nin güvenlik görevlilerine durumu anlatan genç kız, kendisini taciz eden Ömer A.'dan şikayetçi oldu.

CEZASI ERTELENDİ

Polis Ömer A.'yı gözaltına aldı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, genç kızın yanağından makas alarak taciz eden 21 yaşındaki Ömer A. hakkında, 'Basit cinsel saldırı' suçundan dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ömer A.'nın ceszası 5 yıl denetim şartı ile ertelendi.

Enes Batura son dakika şoku! Ünlü Youtuber'ın ikinci filmi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN