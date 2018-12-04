Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yaralı halde polise başvurdu

Yaralı halde polise başvurdu

'da bir kişi bıçaklanmış halde polise başvurdu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 08:41 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 08:42
Yaralı halde polise başvurdu

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli nöbetçi polis, bir kişinin yaralı halde nöbet noktasına gelmesi üzerine durumu telsizle merkeze ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Bel kısmından bıçaklandığı tespit edilen Ercan B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ercan B'nin bisikletiyle yolda ilerlediği sırada tanımadığı kişilerce bisikletinin gasbedildiğini ve bıçaklandığını tespit etti.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı halde polise başvurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN