Yunanistan’da Türk anneyi ağlatan karar

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Dilek Güneş ile Selanikli Georgios Tsakiridis'in yaşadığı büyük aşk sonrasında dünyaya gelen kızları 3 yaşındaki Melis için verdikleri velayet mücadelesinde, Atina Aile Mahkemesi anneyi, Türk mahkemesi ise babayı haklı buldu. Melis'in velayeti için hem yerel mahkemenin hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin birbirinin zıttına verdiği iki karar sonrasında Yargıtay son sözü söyledi ve küçük kızın Yunan babaya verilmesine hükmetti. Karar üzerine gözyaşı döken anne Dilek Güneş, "Bir mucize bekliyorum ve kararın düzeltilmesini istiyorum. 3 yaşındaki kızımın bana ihtiyacı olduğu bir durumda o nasıl yaşadığı kentten bile değil, ülkeden alınıp götürülebilir" dedi. Avukat Mehmet Emin Keleş ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.