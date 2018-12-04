Züleyha’ya engel yok

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum'da, 9 yıl önce dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yürüme engelli hale gelen 35 yaşındaki Züleyha Bingöl, hayat mücadelesiyle herkesi şaşkına çeviriyor.Genç kadın, kazadan 2 yıl sonra eşinden boşandı. Tedavi için gittiği merkezlerde gazilerle tanıştı. Gaziler ona yeniden hayata tutunmak için ilham oldu. İlkokul mezunuyken üniversite okumaya başladı. Türkiye'nin ilk tekerlekli sandalye curling takımını kurarak milli sporcu unvanını aldı. Bedensel engelli milli sporcu Züleyha Bingöl, hayat mücadelesini SABAH'a anlattı. 26 yaşında iken 4'üncü kattaki evlerinin camından düşen Züleyha Bingöl, uzun süren yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı. Ancak omuriliğindeki zedelenme nedeniyle bir daha yürüyemedi. İki çocuk annesi genç kadın kazadan 2 yıl sonra eşinden boşandı ve ailesiyle yaşamaya başladı. Bu sırada tedavi gördüğü hastanelerde kendisinin durumunda olan gazilerle tanıştı. Gazilerden çok etkilenen Bingöl yeniden hayata tutundu. İlkokul mezunu Bingöl, ortaokul ve liseyi bitirdi. Ardından Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Bu arada kendini spora adadı ve Türkiye'nin ilk tekerlekli sandalye curling takımını kurarak milli sporcu unvanı aldı. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Bingöl bir çok başarıya da imza attı. Bingöl şunları söyledi: "Gazilerin hikâyeleri beni çok etkiledi. Sonra hayata yeniden tutunmak için mücadele ettim."ZÜLEYHA Bingöl, devletin engellilere yönelik imkanlarından çok memnun olduklarını söyledi. Bingöl, "Her gün servis gelip evlerimizden alıyor. Salona götürüp tekrar eve bırakıyor. Artık engelimi gözümde büyütmüyorum. Engelleri beynimizde aşmamız gerekir" dedi