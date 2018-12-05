‘Annemi kurtarmak için babamı öldürdüm’

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İstanbul'da yaşanan cinayetin ardından dram çıktı. Geçtiğimiz ağustosta meydana gelen olayda 20 yaşındaki Alparslan Karadavut, annesine şiddet uygulayan uyuşturucu bağımlısı babası Necip Karadavut'u (48) bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Alparslan Karadavut'u gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Necip Karadavut'un Sevim Karadavut'u kendisine uyuşturucu parası vermesi için dövdüğü iddia edildi. Karadavut cinayeti "Babam anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Olaydan önce tekrar şiddet uyguladı. Ben engellemeye çalıştım. Bana da sert çıkınca bıçakladım" sözleriyle itiraf etti. Tutuklu yargılanan Karadavut için "Üstsoy'dan akrabayı kasten öldürmek" suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.