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’ta uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde madde ele geçiren polis araç içerisinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:44
Avanos’ta uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere, Avanos ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurmuş olduğu araç içerisinde 9,86 gram metamfetamin, hassas terazi ve boş alüminyum folyolar ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan N.K. ve A.N.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıslar ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 gram esrar, 2 adet OCB kağıt, alüminyum folyoya sarılı 1 gram metamfetamin, 1 adet camdan yapılmış aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.N.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Avanos’ta uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
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