Avanos’ta uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere, Avanos ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurmuş olduğu araç içerisinde 9,86 gram metamfetamin, hassas terazi ve boş alüminyum folyolar ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan N.K. ve A.N.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıslar ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 gram esrar, 2 adet OCB kağıt, alüminyum folyoya sarılı 1 gram metamfetamin, 1 adet camdan yapılmış aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.N.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.