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’taki cinayette flaş gelişme!

'ta alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Ç.'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 17:14
Beşiktaş’taki cinayette flaş gelişme!
Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Duvarcı Sokakta dün gece meydana gelen olayda M.Ç. vurularak hayatını kaybetmişti. Alacak - verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.M.Ö. isimli şüpheli, silahını çıkararak evde bulunan M.Ç. ve E.Ö isimli arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, E.Ö. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan şüpheli M.M.Ö. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Beşiktaş’taki cinayette flaş gelişme!
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