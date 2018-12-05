Cezaevinden iki kez firar eden "suç makinesi" yeniden yakalandı

- Cezaevinden iki kez firar eden organize suç örgütü elebaşı, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kez daha yakalanarak adliyeye sevk edildi - Zanlının, "adam öldürme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma", "cinsel saldırı", "resmi belgede sahtecilik", "suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi 30 ayrı suç kaydının bulunduğu, ayrıca 14 suçtan arandığı öğrenildi

ANKARA (AA) - Ankara'da cezaevinden iki kez firar eden organize suç örgütü elebaşı, polis ekiplerince bir kez daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri başta olmak üzere Ankara genelinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan ve "Tümerler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı G.T'nin, tutuklu bulunduğu Ankara'daki bir yarı açık cezaevinden yeniden firar ettiğinin bildirilmesi üzerine, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda, suç örgütünün başına geçerek yasa dışı faaliyetlerine devam ettiği belirlenen G.T'nin, Bala ilçesi kırsalında saklandığı tespit edildi.

G.T, firari olduğu dönemde jandarma ekipleriyle girdiği silahlı çatışma sırasında kaçmayı başardı.

Daha sonra, Gölbaşı ilçesi girişinde G.T'nin içinde bulunduğu araç polis tarafından durdurularak zanlı gözaltına alındı. G.T'nin üst aramasında, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cezaevinden firar ettikten sonra Sincan'da bir kişiyi yaraladığı da tespit edilen G.T'nin, "adam öldürme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma", "cinsel saldırı", "resmi belgede sahtecilik", "suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi 30 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, ayrıca 14 suçtan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.T, adliyeye sevk edildi.