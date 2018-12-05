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Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor

'den alınan verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 14:58
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde "fırtına" şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (06.12.2018 Perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Güney Ege'de ise rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde "fırtına", açıklarında yer yer 9 bofor (75-90 km/sa) kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü (07.12.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir "denildi.
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Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor
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