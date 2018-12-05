Kara Harp Okulu darbe girişimi davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi. 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatlarıyla müştekiler hazır bulundu.

Mahkeme, duruşmada, tutuksuz sanıkların, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını dinledi.

Sanıklardan Yunus Emre Vatankulu, saat 23.10 civarında "ivedi gelinmesi"ne yönelik mesaj üzerine okula gittiğini söyledi. Darbe girişimine yönelik eylemlere iştirak etmek için gitmediğini savunan Vatankulu, birlik emniyeti ve şahsi emniyeti için silah aldığını öne sürdü.

FETÖ SANIĞI DERDEST ETTİĞİ KOMUTANI DARBECİLİKLE SUÇLADI

Vatankulu, FETÖ ile bir bağı olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık Yunus Emre Toprak da kanuna uygun olarak sicil amirlerinin emri üzerine, WhatsApp üzerinden çağrıldığı için saat 01.00 civarında mesaiye gittiğini ifade etti. Sabah saat 07.30 civarında da ayrıldığını anlatan Toprak, okul komutanının derdest edildiğini ise 18 Temmuz'da öğrendiğini savundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Toprak, beraatini istedi.

"EMİR ÜZERİNE OKULA GELDİM"

Sanık M.B.E. de görevinden atılmadığını, ancak dava dolayısıyla açığa alındığını söyledi. M.B.E, birinci amirinin emri üzerine okula gittiğini ifade ederek, birlik içinde darbeci bir grup olduğunu 18 Temmuz'da öğrendiğini iddia etti.

Diğerleri gibi boş bir silah aldığını öne süren M.B.E, kanunsuz bir emir verilmediğini ileri sürdü. M.B.E, kanunsuz bir emir de vermediğini ve darbe girişimine yönelik bir faaliyette bulunmadığını savundu.

"ÇELİŞKİ GÖRMEDİM"

Sanık Mehmet Çifçisoy da saat 23.15'te aranıp mesaiye çağrılması sonrası okula gittiğini belirterek, o gün kendisine verilen emirler ile devlet büyüklerinin açıklamaları arasında bir çelişki görmediğini iddia etti.

Çifçisoy, okulda bulunduğu sürede, darbe girişimine yönelik bir emir almadığını iddia etti. Sabah saat 05.30 gibi bir sıkıntı olmadığına ve silahları bırakarak ayrılabileceklerine yönelik emir verildiğini ve bu doğrultuda okuldan ayrıldığını belirten Çifçisoy da beraatini talep etti.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.