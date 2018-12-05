Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > "Kaset komplosu" davasında ara karar

"Kaset komplosu" davasında ara karar

Eski Genel Başkanı ile eski 'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili elebaşı 'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine hükmedildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 17:15
Kaset komplosu davasında ara karar

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kaset komplosu davasında ilginç ifade

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına yönelik taleplerini reddetti.

Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Kaset komplosu" davasında ara karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN