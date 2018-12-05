Keskin nişancıdan "Amacım öldürmek olsaydı öldürürdüm" savunması

- Erzurum'da, ağabeyi ile husumeti olan kişiyi tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen ve askerde keskin nişancı olan sanık ile ağabeyinin yargılanmasına başlandı - Sanık M.M.U: "Amacım öldürmek olsaydı keskin nişancı olduğum için müştekinin öldürücü başka noktalarını hedef alabilirdim"

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, ağabeyi ile husumeti olan kişiyi tabanca ile vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen ve askerde keskin nişancı olan sanık ile ağabeyinin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık M.M.U, müşteki H.D. ile sanık avukatı katıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan M.M.U'nun ağabeyi olan diğer sanık M.U. ise Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunması sonrası savunma yapan M.U, olaydan yaklaşık iki ay önce İstanbul'a gelen H.D'yi misafir ettiğini belirterek, aralarında husumet olmadığını savundu.

M.U, olaydan 4 ya da 5 gün önce ise kendisinin bir nişan töreni için Erzurum'a geldiğini dile getirerek, "Olayın olduğu gün yoldaydım. Kardeşim M.M.U'yu müşteki H.D'yi vurması hususunda azmettirmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık M.M.U. ise olay tarihinde askerden yeni döndüğünü ifade ederek, olaydan 10 gün önce H.D'nin ağabeyini darbettiğini aktardı.

Bu nedenle ağabeyinin hastanede tedavi gördüğünü anlatan M.M.U, "H.D. ve kayın biraderi F.T'nin ailemize yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiğini duydum. Olay sabahı araçla tek başıma sanayiye tamir için gittim. H.D. beni görünce küfürler etti. Elini beline atınca yanımda bulundurduğum silahla yere doğru ateş ettim. Geriye doğru çekilerek araca binip ayrıldıktan sonra durumu ağabeyime anlattım. O da bana kızarak teslim olmamı istedi." dedi.

M.M.U, yaralanan müşteki H.D'yi öldürme kastının olmadığını anlatarak, "Askerde keskin nişancı olduğum doğrudur. Müştekinin 'göğsüme doğru ateş etti' iddiası doğru değildir. Ben geri çekilerek yere ateş ettim. Amacım öldürmek olsaydı keskin nişancı olduğum için müştekinin öldürücü başka noktalarını hedef alabilirdim." diye konuştu.

Müşteki H.D. ise sanıklarla herhangi bir husumetim olmadığını ancak olaydan birkaç gün önce yanına gelen M.U. ile başka bir meseleden dolayı tartıştıklarını anlattı.

Tartışmadan sonra ise evinin yakınındaki bir dükkan önünde S.C. ile sohbet ederken arkasından açılan ateşle yaralandığını anlatan H.D, "S.C'nin seslenmesiyle arka tarafımdan ateş edildiğini fark ettim ancak kim olduğunu göremedim. Sesinden bu şahsın M.U. olduğunu anladım. Sanık M.M.U'yu ilk defa görüyorum. Suçu hangi sanığın işlediğini bilemiyorum. Bu nedenle sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

- Savcıdan "dava güvenlik gerekçesiyle başka yerde görülsün" talebi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı da eylemin "adam öldürmeye teşebbüs etme" olması, tarafların salon dışında kavga etmesi ve beyanlarından olayın devam edeceği kanısının oluşması sebebiyle davanın, güvenlik gerekçesiyle başka bir ağır ceza mahkemesinde görülmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, gelmeyen diğer müşteki S.C'nin zorla duruşmaya getirilmesine, taraflar arasında adliyede yaşanan kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ve buna ilişkin inceleme tutanaklarının mahkemeye gönderilmesine ve bu görüntü ile tutanakların incelenmesi sonrası davanın başka bir yerdeki ağır ağır ceza mahkemesinde görülmesi için bakanlığa yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Temmuz 2017 sabahı H.D'nin bacağından tabanca ile vurularak yaralanması olayına ilişkin M.M.U. ile ağabeyi M.U'nun, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten öldürme suçuna teşebbüs" etme suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi isteniyor.