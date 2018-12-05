Petrol boru hattından usulsüz şekilde ham petrolü piyasaya sürenlere yönelik operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 248 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde kaçakçılık suçuna karışan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz şekilde elde edilen ham petrolü kaçak yollarla piyasaya sattığı tespit edilen, içlerinde özel - kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların da bulunduğu 12 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla 30 Kasım 2018 günü saat 06.30 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış; 5 şüpheli şahıs da alınan ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar 03 Aralık 2018 günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüphelilerden O.U. ve İ.A.İ. isimli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, E.G., H.A., İ.H.I., S.B. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince ilimiz genelinde toplamda 248 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiş, yakalaması yapılan 7 şahıs ilgili mahkemelerce tutuklanmıştır" denildi.