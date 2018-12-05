Sahte tapuyla milyonluk vurgun

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Ankara'da 4 kardeşe babadan miras kalan 16 milyon TL değerindeki kıymetli arsa, tapu vurguncuları tarafından düzenlenen sahte belgelerle satıldı. Kardeşler, vurguncuların veraset yoluyla arsayı sattıklarını ise babadan kalan hisselerini üzerlerine almak için gittikleri tapu müdürlüğünde öğrendi. Gerçek arsa sahiplerinin yerine kendilerini joker olarak kullanıp satışı yapan zanlıları yakalamak için harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışma sonrası dün operasyonun düğmesine bastı. 10 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Çetenin, vurgunu arsa sahiplerinin e-devlet şifrelerini ele geçirip, bu bilgilerle hazırladıkları sahte kimliklerle yaptıkları belirlendi.