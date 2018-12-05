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Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

'un Sungurlu ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 07:53
Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kaza , Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bağşılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hüseyin İ. (58) yönetiminde ki 50 AS 664 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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