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Tosya'da fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 16:06
- Tosya'da fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü güçleri tarafından ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda 'Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama' suçundan 4'ü kadın, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.
(SDA-GY-SO-Y)

05.12.2018 15:37:05 TSI
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Tosya'da fuhuş operasyonu: 8 tutuklama
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